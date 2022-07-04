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Врачи санавиации Удмуртии смогли сохранить ребенка попавшей в ДТП беременной женщины

15:30, 04 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Врачи санавиации Удмуртии смогли сохранить ребенка попавшей в ДТП беременной женщины
15:30, 04 июля, 2022
Екатерина Сентемова
1291
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#здоровье\n#беременность\n#ДТП\n#травматизм\n#врачи
Фото: twenty20.com
1291
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Плоду на момент аварии было 26 недель.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии врачи санавиации сохранили жизнь еще нерожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На 26 неделе беременности жительница Сарапула попала в аварию и получила серьезные травмы. Вертолетом санавиации Удмуртии пострадавшую доставили в ижевский Перинатальный центр.

Гинекологи и травматологи смогли сохранить беременность женщины. Сейчас она продолжает лечиться и готовится к родам.

Всего за 2022 год для помощи жителям республики вертолет санитарной авиации совершил 84 вылета. 75 пациентов, 15 из которых дети, были эвакуированы в республиканские клиники. 9 раз врачи санавиации оказывали медицинскую помощь и консультацию на месте. 

«Часто оперативная эвакуация необходима пациентам после перенесенных инсультов и инфарктов», — поделился заведующий Республиканским центром экстренной медицинской помощи 1РКБ Андрей Багаутдинов.

Больше всего вылетов совершено в Глазов и Можгу. Одного пациента вертолетом доставили на операцию в Пермь.

15:30, 04 июля, 2022
Екатерина Сентемова
1291
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#здоровье\n#беременность\n#ДТП\n#травматизм\n#врачи