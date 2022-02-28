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В Удмуртии за сутки число выздоровевших после коронавируса превысило три тысячи человек

09:25, 28 февраля, 2022
Андрей Поносов
В Удмуртии за сутки число выздоровевших после коронавируса превысило три тысячи человек
09:25, 28 февраля, 2022
Андрей Поносов
153
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#смертность\n#вакцинация
Фото: pixabay
153
0

Выявлено 1 470 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за истекшие сутки с диагнозом «коронавирус» госпитализировали 105 человек. К утру 28 февраля в республике выявлено 1 470 новых случаев заболевания, 3 002 жителя выздоровели, сообщает региональный оперштаб.

Среди зараженных 216 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, в категории «65+» заболели 325 граждан.

На больничном в домашних условиях остаются 24 490 пациентов с ковидом, они переносят заболевание в легкой форме. Лечение в стационарах проходят 1 077 человек, из них 283 находятся в тяжелом состоянии, 62 – на искусственной вентиляции легких.

Среди пациентов с коронавирусом произошло 10 смертей, скончались три женщины и семь мужчин. Возраст умерших – от 63 до 90 лет.

Профилактические прививки поставили 691 630 человек, из них 544 684 прошли полный курс вакцинации. За повторными прививками обратились 119 940 жителей республики.

09:25, 28 февраля, 2022
Андрей Поносов
153
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#смертность\n#вакцинация