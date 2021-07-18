6 человек с коронавирусом скончались в Удмуртии

Все умершие были старше 60 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние сутки зафиксировано 145 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди инфицированных 19 детей в возрасте до 14 лет, сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших 65 жителей Ижевска, 20 случаев выявлено в Глазове, 22 – в Воткинске и Воткинском районе. Заражения зарегистрированы еще в 12 муниципалитетах республики.

6 человек не перенесли заболевание. Женщинам было 66, 79 и 89 лет, мужчинам - 69, 70 и 80 лет.

Сейчас лечение от коронавируса проходят более 4,5 тыс. жителей республики, состояние 159 из них медики оценивают как тяжелое. Суммарно с начала пандемии в Удмуртии ковидом переболели 38 115 человек.

Вакцинацию прошли 261 837 жителей, из них 174 540 получили обе прививки.