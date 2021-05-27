В Удмуртии 38 человек погибли от отравления алкоголем с начала года

В Ижевске от употребления спиртного пострадали 5 детей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 38 человек погибли от отравления спиртным с начала года. Более половины случаев алкогольной интоксикации заканчиваются летальным исходом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Роспортребнадзора.

Всего в Удмуртии в 1 квартале 2021 года зарегистрировано 67 случаев отравлений алкоголем и спиртсодержащими жидкостями. Почти 80% пострадавших употребляли этиловый спирт, остальные – различные суррогаты алкоголя и метанол.

По данным токсикологического мониторинга, максимальное число отравлений зафиксировано на территории Ижевска (37), Воткинска (6) и Сарапула (5). По 3 случая отмечено в Завьяловском и Игринском районах. Кроме того, медикам пришлось оказывать помощь при алкогольной интоксикации 5 несовершеннолетним жителям Ижевска, в том числе 2 детям в возрасте до 14 лет.