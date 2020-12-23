В республике выявили 210 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. Две пожилые женщины с коронавирусом скончались в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщается в группе оперативного штаба Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Пациенткам был 71 год и 77 лет.

По данным на утро среды, 23 декабря, в Удмуртии выявили 210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В числе заболевших – 76 жителей Ижевска.

Кроме того, диагноз подтвердился у 17 жителей Воткинска, 16 жителей Можги, 11 жителей Завьяловского района, 10 жителей Воткинского района, 10 жителей Увинского района, 8 жителей Глазова, 8 жителей Балезинского района, 7 жителей Алнашского района, 6 жителей Игринского района, 6 жителей Ярского района, 6 жителей Селтинского района, 5 жителей Юкаменского района, 5 жителей Шарканского района, 4 жителей Можгинского района, 4 жителей Красногорского района, 4 жителей Кизнерского района, 4 жителей Сюмсинского района, 3 жителей Граховского района.

На территории 11 муниципальных образований Covid-19 не зафиксировали.

Врачи выписали 199 выздоровевших. На лечении находятся 3 465 пациентов, 209 – в тяжелом состоянии.