За прошлую неделю в Удмуртии заболело ОРВИ более 11 000 человек

Вирусы гриппа не обнаружены.

Ижевск. Удмуртия. На прошлой неделе в Удмуртии ОРВИ заболели 11 377 человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Среднереспубликанский показатель составил 740,4 на 100 тыс. человек. Превышение этого уровня зафиксировано в Глазове, Сарапуле, Ижевске и 11 сельских районах.

63% заболевших являются детьми в возрасте до 14 лет. На прошлой неделе из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации по ОРВИ полностью закрыли 3 школы (2 в Юкаменском и 1 в Глазовском районах) и 2 детских сада (в Игринском и Красногорском районах).

С начала эпидсезона на территории Удмуртии вирусов гриппа не выявлено.

Напомним, что на позапрошлой неделе было зафиксировано превышение эпидемиологического порога на 12,5%.