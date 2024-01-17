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Старшекурсники ИГМА выйдут в поликлиники на помощь врачам с 22 января

16:05, 17 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Старшекурсники ИГМА выйдут в поликлиники на помощь врачам с 22 января
16:05, 17 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
195
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ОРВИ\n#ИГМА
Фото: пресс-служба Госсовета УР
195
0

Период подъёма заболеваемости ОРВИ может продлиться до конца февраля.

Ижевск. Удмуртия. С 22 января в поликлиники Удмуртии выйдут студенты старших курсов Ижевской медицинской академии, чтобы помочь старшим коллегам. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Напомним, в регионе зафиксировано превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ. Замминистра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко отметила, что сейчас республика вступает в традиционный, характерный для каждой зимы период подъёма заболеваемости вирусными инфекциями.

«Он, предположительно, продлится 6 недель – с середины января до конца февраля. Поэтому очень важно не забывать о мерах защиты и профилактики болезни», — сообщила Иарина Петренко.

Она сообщила, что сейчас в медучреждениях принимаются все необходимые меры — усиливается масочный режим и обязательная термометрия на входе, ограничиваются посещения пациентов в стационарах. На помощь врачам поликлиник и выводят старшекурсников ИГМА.

16:05, 17 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
195
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ОРВИ\n#ИГМА