Более 13 000 человек заболели ОРВИ в Удмуртии за неделю

Ижевск. Удмуртия. Число заболевших ОРВИ с 18 по 24 декабря в Удмуртии составило 13 413 человек. Как сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, 53% из них — дети до 14 лет. В связи с заболеваемостью были частично закрыты 6 классов в 5 школах и 20 групп в 17 детских садах.

Количество заболевших ковидом с 18 по 24 декабря составило 1 681 человек, что ниже уровня предыдущей недели на 37%. Напомним, ранее стало известно, что гриппом в Удмуртии заболело 143 человека.

Ситуацию прокомментировала вице-премьер республики Эльвира Пинчук.

«Перед праздниками совершенно не хочется болеть. Обидно из-за вирусной инфекции проваляться с температурой все новогодние каникулы. Поэтому хочу посоветовать надевать маски в местах массового скопления людей (в магазинах, в театрах, на новогодних утренниках), чаще мыть руки с мылом и не переохлаждаться. Доброго всем здоровья и прекрасного новогоднего настроения!» — написала в своём ТГ-канале Эльвира Зиннуровна.