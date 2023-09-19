В Удмуртии заболеваемость ОРВИ за минувшую неделю подскочила на 47%

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии наблюдается рост числа заболевших ОРВИ. С 11 по 17 сентября за помощью обратились более 11 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

37-я неделя 2023 года выдалась непростой по ОРВИ. С 11 по 17 сентября заболели 11 842 жителя республики. По сравнению с 36-й неделей заболеваемость выросла на 47%.

7 754 случая, что составляет 66% от общего числа заболевших, приходится на детей до 14 лет. Половина от всех заболевших граждан живут в Ижевске.

Отмечается, что вирус гриппа пока не выявлен.