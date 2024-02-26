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В Удмуртии за неделю на 21% снизилось количество больных ОРВИ жителей

16:15, 26 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии за неделю на 21% снизилось количество больных ОРВИ жителей
16:15, 26 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
336
0
#Удмуртия\n#заболеваемость\n#ОРВИ
Фото: unsplash.com (Kelly Sikkema)
336
0

В 38 школах и 55 детских садах образовательный процесс частично приостановлен.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии наблюдается спад заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии. 

С 19 по 25 февраля в регионе зафиксировали 13 459 человек, заболевших респираторными вирусными инфекциями. В сравнении с неделей с 12 по 18 февраля, число пациентов уменьшилось на 21%. 56% заболевших — дети до 14 лет.

В 62 классах 38 школ и в 78 группах 55 садиков образовательный процесс частично приостановлен. Полностью на карантин закрыты два детских сада. 

16:15, 26 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
336
0
#Удмуртия\n#заболеваемость\n#ОРВИ