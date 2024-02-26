В Удмуртии за неделю на 21% снизилось количество больных ОРВИ жителей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии наблюдается спад заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

С 19 по 25 февраля в регионе зафиксировали 13 459 человек, заболевших респираторными вирусными инфекциями. В сравнении с неделей с 12 по 18 февраля, число пациентов уменьшилось на 21%. 56% заболевших — дети до 14 лет.

В 62 классах 38 школ и в 78 группах 55 садиков образовательный процесс частично приостановлен. Полностью на карантин закрыты два детских сада.