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За неделю показатель заболеваемости ОРВИ в Удмуртии вырос на 46%

16:00, 25 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
За неделю показатель заболеваемости ОРВИ в Удмуртии вырос на 46%
16:00, 25 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#заболеваемость\n#ОРВИ
Фото: unsplash.com (Kelly Sikkema)
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0

Большинство заболевших являются детьми до 14 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшую неделю, по сравнению с семи днями с 11 по 17 сентября, показатель заболеваемости ОРВИ вырос на 46%. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора. 

С 18 по 24 сентября число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе составило 17 268 человек. 11 228 из них — 60% — являются детьми до 14 лет. 

Наиболее высокие показатели по заболеваемости ОРВИ регистрируют в Шарканском, Воткинском и Можгинском районах, а также в Можге и Воткинске.

В регионе было проведено 4 445 лабораторных исследований по обнаружению респираторных вирусов гриппозной и негриппозной этиологии. В результате были выявили лишь вирусы негриппозной этиологии, в 17 случаях риновирусы и в 3 — аденовирусы. 

16:00, 25 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
201
0
#Удмуртия\n#заболеваемость\n#ОРВИ