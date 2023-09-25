За неделю показатель заболеваемости ОРВИ в Удмуртии вырос на 46%

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшую неделю, по сравнению с семи днями с 11 по 17 сентября, показатель заболеваемости ОРВИ вырос на 46%. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

С 18 по 24 сентября число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе составило 17 268 человек. 11 228 из них — 60% — являются детьми до 14 лет.

Наиболее высокие показатели по заболеваемости ОРВИ регистрируют в Шарканском, Воткинском и Можгинском районах, а также в Можге и Воткинске.

В регионе было проведено 4 445 лабораторных исследований по обнаружению респираторных вирусов гриппозной и негриппозной этиологии. В результате были выявили лишь вирусы негриппозной этиологии, в 17 случаях риновирусы и в 3 — аденовирусы.