«Коронавирусная» статистика в Удмуртии: количество выздоровевших за сутки превысило число заразившихся

За минувшие сутки врачи выписали 32 выздоровевших.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро среды, 19 августа, выявили еще 27 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

«Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, 3 жителей Глазова, по два случая зарегистрировано в Завьяловском, Дебесском, Алнашском районах, по одному случаю – в Вавожском, Глазовском, Игринском, Увинском, Красногорском районах», – говорится в сообщении.

За минувшие сутки врачи выписали 32 выздоровевших. 345 человек в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии, 109 – в состоянии средней степени тяжести, 20 – в тяжелом состоянии.

С начала пандемии в Удмуртии выявили уже 2 876 случаев заражения, 2 346 человек выздоровели, 56 пациентов скончались.