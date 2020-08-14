63-летний мужчина с коронавирусом скончался в Удмуртии

В республике выявили еще 29 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. 63-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом скончался в Удмуртии. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

За минувшие сутки в республике выявили еще 29 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у 20 жителей Ижевска, 5 жителей Сарапула, 2 жителей Сарапульского района. По одному случаю зарегистрировали в Глазове и Киясовском районе.

Врачи выписали еще 29 выздоровевших. В настоящее время 296 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 108 – в состоянии средней степени тяжести, 14 – в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 2 735 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 2 261 человек выздоровел, 56 скончались.