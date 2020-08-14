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63-летний мужчина с коронавирусом скончался в Удмуртии

09:05, 14 августа, 2020
Ксения Чернова
63-летний мужчина с коронавирусом скончался в Удмуртии
09:05, 14 августа, 2020
Ксения Чернова
382
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: Wallpaperflare
382
0

В республике выявили еще 29 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. 63-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом скончался в Удмуртии. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

За минувшие сутки в республике выявили еще 29 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у 20 жителей Ижевска, 5 жителей Сарапула, 2 жителей Сарапульского района. По одному случаю зарегистрировали в Глазове и Киясовском районе.

Врачи выписали еще 29 выздоровевших. В настоящее время 296 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 108 – в состоянии средней степени тяжести, 14 – в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 2 735 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 2 261 человек выздоровел, 56 скончались.

09:05, 14 августа, 2020
Ксения Чернова
382
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус

 

 

 


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