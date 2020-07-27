24 новых случая коронавируса и 1 летальный исход зарегистрировали в Удмуртии

Общее количество скончавшихся пациентов с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 44 человек.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии коронавирус подтвердился у 24 жителей. Об этом сообщает Оперштаб в соцсети «ВКонтакте». Коронавирусную инфекцию выявили у 14 жителей Ижевска, 3 - Завьяловского района, 2 - Малопургинского района, по одному случаю зарегистрировано в Кезском, Можгинском районах, Воткинске, Можге и Сарапуле.

По состоянию на утро 27 июля скончался еще 1 пациент с подтвержденным коронавирусом. Таким образом количество летальных случаев выросло до 44.

Выздоровели еще 3 пациента. Из тех, кто продолжает лечение, 465 находятся в удовлетворительном состоянии, 57 – в состоянии средней степени тяжести, 12 – в тяжелом.