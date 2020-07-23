49 человек выздоровели, их выписали.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки выявили еще 29 человек, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Среди заболевших – 16 жителей Ижевска. По 4 случая зарегистрировали в Можгинском и Завьяловском районах, 2 – в Глазовском районе, по одному случаю в Игринском, Сарапульском районах и Можге.

«49 человек выздоровели, их выписали», – говорится в сообщении.

Напомним, с начала пандемии в Удмуртии заразились уже 2 202 человека, 1 588 из них выздоровели, 42 скончались.