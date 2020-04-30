С начала сезона в Удмуртии более 800 человек пострадали от укусов клещей

Около половины случаев зарегистрировали в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала сезона с жалобами на укусы клещей обратились 844 человека. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

От нападения клещей пострадали в том числе 218 детей.

400 случаев зафиксировано в Ижевске, 121 — в Можге, 47 — в Воткинске, 29— в Игринском районе, 23 — в Малопургинском, 21 — в Увинском.

С начала сезона в лаборатории исследовали 608 клещей, в 10 из них выявили энцефалит. 440 насекомых обследовали на боррелиоз, 118 имели возбудитель этого опасного заболевания.

В республике на данный момент от клещевого энцефалита привито почти 20 тыс. человек, более 17 тыс. из них — дети в возрасте до 14 лет.