Министр здравоохранения Удмуртии: до 70% участников «Земского доктора» уезжают после 5 лет работы

Программу в республике запустили в 2012 году.

Ижевск. Удмуртия. До 70% врачей в Удмуртии, уехавших на село по программе «Земский доктор», возвращаются обратно. Об этом на сессии Госсовета Удмуртской Республики во вторник, 26 февраля, рассказал министр здравоохранения региона Игорь Титов. «Отрабатывают честно и уезжают. В основном тенденция такая. До 70%», - сообщил глава Минздрава, отвечая на вопрос депутата Татьяны Ишматовой. По его словам, такая ситуация складывается, возможно, из-за того, что медики не находят обратной связи с районами.

Напомним, что «Земский доктор» начал работать в республике в 2012 году. Переезжающий на село врач получает 1 млн рублей «подъемных» и обязан отработать 5 лет. По аналогии с «Земским доктором» запущен и «Земский фельдшер», участники которого могут рассчитывать на 500 тыс. рублей.