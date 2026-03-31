Алнаши. Удмуртия. Алексей Семенов, который руководил Алнашским районом почти десять лет, сообщил об уходе с должности.

На своей странице «ВКонтакте» он написал, что с 1 апреля возглавит СПК колхоз «Прогресс».

За этот период, считаю, что сделано немало. Мы достойно прошли реформы и преобразования. Были и сложные годы. Например, несмотря на трудности пандемии «Ковид», мы смогли преодолеть их», — сказал он.

В новом хозяйстве Алексей Семенов намерен продолжать традиции своего деда.

В своём посте чиновник поблагодарил главу Удмуртии Александра Бречалова, региональное правительство, депутатов и коллег из администрации.

«Уверен, что команда Администрации продолжит развивать Алнашский район и улучшать качество жизни людей», — написал Алексей Семенов.