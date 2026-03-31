Ижевск. Удмуртия. Анна Зверева 31 марта решила оставить место замглавы администрации Ижевска по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Зверева отвечала за вопросы ремонта дорог, их содержания и общественный транспорт.

«За то время, которое проработала в команде Анна Вилориевна, удалось качественно изменить ситуацию с содержанием дорог. Прошедшая зима это показала. Без сбоев прошёл предыдущий сезон дорожных ремонтов, когда нам удалось привести в порядок беспрецедентный объем работ. Большая заслуга в этом – руководителя направления», — отметил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Пока обязанности Анны Зверевой возьмёт на себя первый замглавы администрации города Максим Шадрин.

Ранее мы писали, что Евгений Хафизов решил покинуть администрацию Ижевска. Также со своего поста ушла начальник информационно-аналитического управления Оксана Лукинская.