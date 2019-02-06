Пик заболеваемости мышиной лихорадкой ожидается в Удмуртии в 2019 году

Ижевск является одним из неблагополучных районов.

Ижевск. Удмуртия. В 2019 году в Удмуртии ожидается рост числа заболевших мышиной лихорадкой (ГЛПС). Как напомнила руководитель Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Наталья Матюшина, регион является эндемичным по болезням: ГЛПС, боррелиоз и энцефалит.

По её словам, в 2018 году заболеваемость геморрагической лихорадкой снизилась в 3 раза (637 случаев), также в два раза уменьшилось количество летальных исходов - 3 случая.

На сегодняшний день неблагополучными по ГЛПС являются: Ижевск, Вавожский, Завьяловский, Увинский, Игринский районы.

Чтобы не заразиться, в ведомстве советуют при уборке на даче пользоваться маской и перчатками, проводить дератизацию.

Как сообщает пресс-служба Управления, начало заболевания схоже с острой респираторной инфекцией: повышается температура, появляются головная и мышечная боли, слабость, иногда тошнота. У некоторых может появиться туман в глазах, сухой кашель, может заложить нос.