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Пик заболеваемости мышиной лихорадкой ожидается в Удмуртии в 2019 году

13:58, 06 февраля, 2019
Анна Торхова
13:58, 06 февраля, 2019
Анна Торхова
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#здоровье\n#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#мыши
Фото: pixabay.com
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Ижевск является одним из неблагополучных районов.

Ижевск. Удмуртия. В 2019 году в Удмуртии ожидается рост числа заболевших мышиной лихорадкой (ГЛПС). Как напомнила руководитель Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Наталья Матюшина, регион является эндемичным по болезням: ГЛПС, боррелиоз и энцефалит.

По её словам, в 2018 году заболеваемость геморрагической лихорадкой снизилась в 3 раза (637 случаев), также в два раза уменьшилось количество летальных исходов - 3 случая.

На сегодняшний день неблагополучными по ГЛПС являются: Ижевск, Вавожский, Завьяловский, Увинский, Игринский районы.

Чтобы не заразиться, в ведомстве советуют при уборке на даче пользоваться маской и перчатками, проводить дератизацию.

Как сообщает пресс-служба Управления, начало заболевания схоже с острой респираторной инфекцией: повышается температура, появляются головная и мышечная боли, слабость, иногда тошнота. У некоторых может появиться туман в глазах, сухой кашель, может заложить нос.

13:58, 06 февраля, 2019
Анна Торхова
110
0
#здоровье\n#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#мыши

 

 

 


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