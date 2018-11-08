Роддом №3 в Ижевске закроют

Здание передадут Республиканскому центру медицинской профилактики и Городской поликлинике №10.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске закроют роддом №3. Распоряжение о реорганизации размещено на сайте главы и правительства Удмуртии.

Согласно документу, недвижимость, закрепленную за родильным домом, передадут Республиканскому центру медицинской профилактики и Городской поликлинике №10 Минздрава Удмуртии. Так, помещение в доме по улице Родниковая, 56 передадут городской поликлинике, центру медпрофилактики перейдет двухэтажное здание, где находится родильный дом, а также пристрой к нему и овощехранилище на площади 50 Октября и нежилое помещение на Молодежной, 60.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики, здание роддома № 3 введено в эксплуатацию в 1939 году, и сегодня оно не отвечает санитарным требованиям. Здесь нет детской реанимации, из-за чего приходилось обращаться в другие роддома и родильные отделения Ижевска.

«Ежегодно количество родов в Удмуртии снижается. Так, в 2017 году родилось 17 877 детей, это меньше уровня предыдущего года практически на 3 тысячи. Основную часть рожениц, которые рожали в Роддоме № 3, возьмет на себя Перинатальный центр, рассчитанный на 4400 родов в год», - говорится в сообщении регионального Минздрава.

Мероприятия по реорганизации должны быть проведены до 1 марта 2019 года. Власти обещают, что все сотрудники будут трудоустроены.