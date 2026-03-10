Сарапул. Удмуртия. Весной в Сарапуле в четвёртый раз пройдёт Всероссийский конкурс камерных театров и спектаклей малых форм «Без Антракта» (0+). Об этом сообщает управление культуры, спорта и молодежи Сарапула.

Фестиваль пройдёт с 30 апреля по 5 мая. Во время отборочного этапа было прислано более 80 заявок на участие. Экспертный совет пересмотрел все спектакли и отобрал из них 26.

В результате 8 коллективов будут выступать в младшей возрастной группе до 12 лет, 12 театральных коллективов представят свои постановки в старшей возрастной группе участников от 13 до 17 лет, а в молодёжной группе от 18 до 35 лет спектакли покажут 6 трупп. В результате в Сарапул приедут артисты из Башкортостана, Архангельской, Свердловской и Московской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Барнаула, Челябинска, Оренбурга, Пскова, Перми, Кирова и Ижевска.

Коллективы российских камерных театров покажут свои спектакли в театре «Точка» или в Доме культуры «Заря». Они будут выступать в таких жанрах как: «Драматический спектакль», «Музыкальный спектакль», «Пластический спектакль», «Кукольный спектакль», «Эстрадный спектакль» и «Клоунада».

Также для гостей будут организованы мастер-классы, обсуждения и досуговые мероприятия.