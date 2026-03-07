Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Юбилейный Международный фестиваль циркового искусства стартовал в Ижевске

12:40, 07 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Юбилейный Международный фестиваль циркового искусства стартовал в Ижевске
12:40, 07 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
203
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский цирк\n#фестиваль
Источник фото: ИА «Сусанин»
203
0

Для зрителей подготовили премьерные номера, которые пока никто не видел.  

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал 15-й Международный фестиваль циркового искусства (0+).

Юбилейный фестиваль проходит с 6 по 9 марта. Ради него в Ижевск приехали более 150 артистов из Китая, Танзании, Мексики, Японии, Аргентины, Колумбии, Португалии, Монголии, Испании, Франции, Беларуси и разных регионов России.

Цирковой фестиваль — это долгожданное событие для жителей Удмуртии. На это указывает скорость покупки билетов — все 15 тыс. билетов были раскуплены всего за 10 дней.

«Сегодня Удмуртию и Ижевск узнают не только через Чайковского и Калашникова, но и через наш цирковой фестиваль. Это очень приятно, потому что мы тихонько становимся таким центром циркового искусства. Так совпало то, что у жителей Удмуртской Республики есть привычка любить цирк. Это очень здорово. И оно не возникло на пустом месте — это кропотливая, долгая работа. И сегодня фестиваль действительно стал востребованным», — заявил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв.

Директор Государственного цирка Удмуртии Дмитрий Иванов отметил, что за 15 лет проведения Международного фестиваля циркового искусства в Ижевск приехали более 3 тыс. артистов из самых разных уголков мира. Их номера посмотрели более 250 тыс. зрителей.