Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал 15-й Международный фестиваль циркового искусства (0+).

Юбилейный фестиваль проходит с 6 по 9 марта. Ради него в Ижевск приехали более 150 артистов из Китая, Танзании, Мексики, Японии, Аргентины, Колумбии, Португалии, Монголии, Испании, Франции, Беларуси и разных регионов России.

Цирковой фестиваль — это долгожданное событие для жителей Удмуртии. На это указывает скорость покупки билетов — все 15 тыс. билетов были раскуплены всего за 10 дней.

«Сегодня Удмуртию и Ижевск узнают не только через Чайковского и Калашникова, но и через наш цирковой фестиваль. Это очень приятно, потому что мы тихонько становимся таким центром циркового искусства. Так совпало то, что у жителей Удмуртской Республики есть привычка любить цирк. Это очень здорово. И оно не возникло на пустом месте — это кропотливая, долгая работа. И сегодня фестиваль действительно стал востребованным», — заявил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв.

Директор Государственного цирка Удмуртии Дмитрий Иванов отметил, что за 15 лет проведения Международного фестиваля циркового искусства в Ижевск приехали более 3 тыс. артистов из самых разных уголков мира. Их номера посмотрели более 250 тыс. зрителей.