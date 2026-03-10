Ижевск. Удмуртия. Трио клоунов из России завоевало «Золотого медведя» на 15-м Международном фестивале циркового искусства в Ижевске (0+). Об этом сообщает Минкультуры Удмуртии.

Юбилейный фестиваль прошёл с 6 по 9 марта на манеже Государственного цирка Удмуртии. В нём участвовали 150 артистов из 12 стран — гимнасты, акробаты, дрессировщики, жонглёры и, конечно, клоуны. За четыре дня артисты дали 8 представлений, их посетили 12 800 зрителей. Отметим, что все билеты были раскуплены за 10 дней.

Номера оценивало международное жюри — именитые артисты, режиссёры, постановщики и профессионалы циркового искусства. Также свою оценку высказало и детское жюри, в которое вошли учащиеся школы креативных индустрий и воспитанники цирковой студии.

В результате «Золотых медведей» получили:

акробатический дуэт из Шэянской акробатической труппы китайской провинции Цзянсу с номером «За мечтой»;

группа «Селенге» из Монголии, которая выступила с номером «Каучук»;

клоунское трио «Без носков» из России.

Серебряные награды завоевали:

акробаты на катушках группы «Акуна Матата» из Танзании;

российский артист Салих Гаязов из «Высшей школы верховой езды», который выступил на коне;

российская воздушная гимнастка Лючия Сухорукова с номером «Воздушная цепь».

«Бронзовых медведей» взяли:

артисты из Республики Бурятия с номером «Групповой вольтиж»;

артист из Испании Бруно Макаджи за номер с жонглированием кубками;

воздушный дуэт на волосах «Убунту» из Испании и Колумбии.

Детское жюри также вручило награду воздушной гимнастке из России Лючии Сухоруковой.

Напомним, что за 15 лет проведения Международного фестиваля циркового искусства в Ижевск приехали более трёх тыс. артистов, а их номера посмотрели более 250 тыс. зрителей.