Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

«Золотых медведей» на Международном фестивале циркового искусства в Ижевске получили артисты из России, Китая и Монголии

17:05, 10 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
«Золотых медведей» на Международном фестивале циркового искусства в Ижевске получили артисты из России, Китая и Монголии
17:05, 10 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский цирк\n#фестиваль\n#награды
Источник фото: ИА «Сусанин»
52
0

Представления посетили 12 800 зрителей.

Ижевск. Удмуртия. Трио клоунов из России завоевало «Золотого медведя» на 15-м Международном фестивале циркового искусства в Ижевске (0+). Об этом сообщает Минкультуры Удмуртии.

Юбилейный фестиваль прошёл с 6 по 9 марта на манеже Государственного цирка Удмуртии. В нём участвовали 150 артистов из 12 стран — гимнасты, акробаты, дрессировщики, жонглёры и, конечно, клоуны. За четыре дня артисты дали 8 представлений, их посетили 12 800 зрителей. Отметим, что все билеты были раскуплены за 10 дней. 

Номера оценивало международное жюри — именитые артисты, режиссёры, постановщики и профессионалы циркового искусства. Также свою оценку высказало и детское жюри, в которое вошли учащиеся школы креативных индустрий и воспитанники цирковой студии.

В результате «Золотых медведей» получили:

  • акробатический дуэт из Шэянской акробатической труппы китайской провинции Цзянсу с номером «За мечтой»;
  • группа «Селенге» из Монголии, которая выступила с номером «Каучук»;
  • клоунское трио «Без носков» из России.

Серебряные награды завоевали:

  • акробаты на катушках группы «Акуна Матата» из Танзании;
  • российский артист Салих Гаязов из «Высшей школы верховой езды», который выступил на коне;
  • российская воздушная гимнастка Лючия Сухорукова с номером «Воздушная цепь».

«Бронзовых медведей» взяли:

  • артисты из Республики Бурятия с номером «Групповой вольтиж»;
  • артист из Испании Бруно Макаджи за номер с жонглированием кубками;
  • воздушный дуэт на волосах «Убунту» из Испании и Колумбии.

Детское жюри также вручило награду воздушной гимнастке из России Лючии Сухоруковой. 

Напомним, что за 15 лет проведения Международного фестиваля циркового искусства в Ижевск приехали более трёх тыс. артистов, а их номера посмотрели более 250 тыс. зрителей. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:05, 10 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский цирк\n#фестиваль\n#награды