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Евгения Хафизова назначили замглавы Ижевска по экономике и инвестициям

13:20, 21 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Евгения Хафизова назначили замглавы Ижевска по экономике и инвестициям
13:20, 21 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
93
0
#Ижевск\n#Администрация Ижевска
Фото: vk.com (Евгений Хафизов)
93
0

До этого он возглавлял «Парки Ижевска».

Ижевск. Удмуртия. Евгения Хафизова назначили на должность заместителя главы администрации Ижевска по вопросам экономики и инвестиций. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба муниципалитета.

Напомним, пост замглавы стал вакантным в начале июля, когда должность покинул Дмитрий Загребин. 

Сообщается, что Евгений Дмитриевич Хафизов родился 27 июня 1992 года в Ижевске. В 2014 году окончил Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского по специальности «компьютерная безопасность». С 2014 по 2019 годы служил в Вооружённых Силах РФ. Участвовал в Сирийской кампании.

С 2022 по 2024 годы работал в АО «Парки Ижевска», сначала исполнительным директором, затем генеральным директором. Параллельно с 2023 по 2024 годы возглавлял Фонд развития города Ижевска. Женат, воспитывает троих детей.

13:20, 21 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
93
0
#Ижевск\n#Администрация Ижевска