Глазов. Удмуртия. В Глазове срочно ликвидируют самые аварийные выбоины на дорогах. Об этом в соцсетях сообщил глава города Сергей Коновалов.

«Это временная мера — до того, как можно будет работать с асфальтом, используем битум и асфальтовую крошку. На сегодня-завтра в планах ямы на Северной и Южной кольцевых развязках, на улице Советской в районе колледжа, перекрёсток Кирова-Глинки-Циолковского-Пионерская. Заделка на данном этапе будет производиться только самых критических участков», — написал градоначальник.

Он отметил также, что параллельно ведутся расчёты на ямочный ремонт и ремонт картами — начнут его, как только запустится асфальтовый завод и позволит погода.

«Постоянные перепады из-за оттепели в заморозки этой зимой ударили по дорогам всех ближайших регионов. Особенно это уже видно на трассах и в больших городах, которые испытывают нагрузку большегрузной техники. Но и у нас погодные условия уже отражаются на дорожном полотне, поэтому будем увеличивать в этом году объёмы ремонтных дорожных работ и начинаем их раньше», — подытожил Сергей Коновалов.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал подчинённых за неутешительное состояние дорог.