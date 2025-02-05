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Самые аварийные выбоины на дорогах срочно ликвидируют в Глазове

09:40, 05 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Самые аварийные выбоины на дорогах срочно ликвидируют в Глазове
09:40, 05 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
118
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#Глазов\n#ремонт дорог
Источник фото: администрация Глазова
118
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Первые объекты — ямы на Северной и Южной кольцевых развязках.

Глазов. Удмуртия. В Глазове срочно ликвидируют самые аварийные выбоины на дорогах. Об этом в соцсетях сообщил глава города Сергей Коновалов.

«Это временная мера — до того, как можно будет работать с асфальтом, используем битум и асфальтовую крошку. На сегодня-завтра в планах ямы на Северной и Южной кольцевых развязках, на улице Советской в районе колледжа, перекрёсток Кирова-Глинки-Циолковского-Пионерская. Заделка на данном этапе будет производиться только самых критических участков», — написал градоначальник.

Он отметил также, что параллельно ведутся расчёты на ямочный ремонт и ремонт картами — начнут его, как только запустится асфальтовый завод и позволит погода.

«Постоянные перепады из-за оттепели в заморозки этой зимой ударили по дорогам всех ближайших регионов. Особенно это уже видно на трассах и в больших городах, которые испытывают нагрузку большегрузной техники. Но и у нас погодные условия уже отражаются на дорожном полотне, поэтому будем увеличивать в этом году объёмы ремонтных дорожных работ и начинаем их раньше», — подытожил Сергей Коновалов.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал подчинённых за неутешительное состояние дорог. 

09:40, 05 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
118
0
#Глазов\n#ремонт дорог