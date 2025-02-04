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Глава Удмуртии раскритиковал администрацию Ижевска за организацию зимнего содержания дорог

16:53, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Глава Удмуртии раскритиковал администрацию Ижевска за организацию зимнего содержания дорог
16:53, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#содержание дорог
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Бречалов потребовал принять жёсткие кадровые решения.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов провёл совещание по вопросу текущего содержания дорог и проведению ямочного ремонта в условиях оттепели в Удмуртии, в частности в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства. 

Жалобы жителей в основном касаются самых интенсивных трасс: федеральная трасса, дороги Ижевск-Воткинск, Завьялово-Каменное, Ижевск-Ува.

В ходе заседания Бречалов раскритиковал ответственных за организацию зимнего содержания улиц.

«Коллеги, мы медленно реагируем и точно работаем не на упреждение. Особенно в части ямочного ремонта. На трассах заделку ям холодным асфальтом мы начали еще в декабре. Специально не закрывали на зиму Воткинский асфальтобетонный завод - с него на федеральную трассу сейчас поступает литой асфальт. Но, очевидно, что на всю республику его мощностей не хватает. Надо ускоряться - запускать дополнительные заводы.

Мы видели, как минимум за 10 дней, что у нас начинается плюсовая температура. До семи дней требуется для запуска завода. Почему это не было сделано? Это же плановая работа. Не готовились. Заводчанин отпахал свою смену у станка и вместо того, чтобы спокойно домой поехать с семьей пообщаться, он 40 минут меняет колесо. Эта ситуация – она и не про финансирование, и не про технику, она про организацию работы», — заявил Бречалов. 

Глава региона потребовал принять жёсткие кадровые меры в отношение ответственных за организацию зимнего содержания дорог в администрации Ижевска.

Также Бречалов призвал ускорить ямочный ремонт дорог в регионе. Он дал ряд поручений, чтобы улучшить ситуацию с дорожным покрытием.

Вице-премьеру Игорю Асабину:

Организовать еженедельные совещания по содержанию дорог с планом на 2-3 недели вперед, учитывая прогноз погоды.
Быстро запустить асфальтобетонные заводы в Малой Пурге и Ижевске, чтобы сократить расстояние перевозки асфальта и увеличить объемы ремонта.
Тщательно подготовиться к началу дорожного сезона и проверить состояние участков, отремонтированных по гарантии. Если работа выполнена некачественно, подрядчики должны исправить её за свой счет.
Министру транспорта Алексею Горбачеву и главе Ижевска Дмитрию Чистякову:

Лично осмотреть проблемные участки дорог и скорректировать график ремонта.
Наладить работу с подрядчиками, чтобы все ремонтные работы выполнялись качественно.
Управлению Федеральных автомобильных дорог «Прикамье»:

Пересмотреть график ремонта на федеральной трассе с учетом новых мощностей по производству асфальта. Эта трасса – самая загруженная в республике.
Бречалов подчеркнул, что ремонт дорог должен быть выполнен качественно и в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для жителей региона.

16:53, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
290
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#содержание дорог