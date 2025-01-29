На улице Удмуртской в Ижевске начали промывать ливневую канализацию

Ижевск. Удмуртия. Улицу Удмуртскую в Ижевске начали готовить к предстоящей реконструкции, которая планируется в этом году. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Подготовка началась с промывки идущей под улицей ливневой канализации. Водопропускные трубы расчищаются от грязи и мусора. Работы охватывают участок от улицы Лихвинцева до Кирова и от Советской до Пастухова.

Ливнёвку также осмотрят с помощью робота, чтобы установить степень её работоспособности. По итогам будет составлен перечень необходимых ремонтных работ.

Планы по замене коммунальных сетей уже свёрстаны. Остаётся дождаться начала строительного сезона.

Напомним, обновление улицы Удмуртской от Ленина до Кирова по принципу «от фасада до фасада» пройдёт в ближайшие 2-3 года.