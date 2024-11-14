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Глава Ижевска вошёл в топ-10 руководителей столиц регионов ПФО по упоминанию в СМИ

17:35, 14 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Глава Ижевска вошёл в топ-10 руководителей столиц регионов ПФО по упоминанию в СМИ
17:35, 14 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
136
0
#Ижевск\n#Дмитрий Чистяков\n#рейтинги
Источник фото: ИА «Сусанин»
136
0

Председатель Гордумы занял 22 строчку из 28.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков вошёл в топ-10 руководителей столиц регионов ПФО по упоминанию в СМИ. Медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа за октябрь 2024 года подготовила компания «Медиалогия». В него вошли главы городов и председатели муниципальных парламентов. 

Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы, включающей более 98 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

На первом месте из 28 человек оказался Ильсур Метшин, который совмещает должности главы Казани и председателя Городской думы столицы Татарстана. Его медиаиндекс за октябрь равен 29 789,7.

Следом идут главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев (20 968) и Ульяновска Александр Болдакин (17 541). Дмитрий Чистяков оказался на 9 месте с показателем в 4 267. Председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев оказался на 22 месте (423).

17:35, 14 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
136
0
#Ижевск\n#Дмитрий Чистяков\n#рейтинги