Глава Ижевска вошёл в топ-10 руководителей столиц регионов ПФО по упоминанию в СМИ

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков вошёл в топ-10 руководителей столиц регионов ПФО по упоминанию в СМИ. Медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа за октябрь 2024 года подготовила компания «Медиалогия». В него вошли главы городов и председатели муниципальных парламентов.

Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы, включающей более 98 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

На первом месте из 28 человек оказался Ильсур Метшин, который совмещает должности главы Казани и председателя Городской думы столицы Татарстана. Его медиаиндекс за октябрь равен 29 789,7.

Следом идут главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев (20 968) и Ульяновска Александр Болдакин (17 541). Дмитрий Чистяков оказался на 9 месте с показателем в 4 267. Председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев оказался на 22 месте (423).