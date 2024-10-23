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Удмуртия сохранила пятое место по уровню рождаемости в ПФО

12:40, 23 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Удмуртия сохранила пятое место по уровню рождаемости в ПФО
12:40, 23 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
110
0
#Удмуртия\n#ПФО\n#рейтинги\n#рождаемость
Источник фото: ИА «Сусанин»
110
0

Завьяловский район стал лидером в регионе по уровню рождаемости с января по август 2024 года.

Ижевск. Удмуртия. С января по август 2024 года в Удмуртии родились 7 686 детей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель уменьшился на 663 малыша. Среди регионов ПФО Удмуртия занимает пятое место по уровню рождаемости, уступая Татарстану, Башкортостану, Пермскому краю и Оренбургской области. Напомним, по показателям 2023 года Родниковый край занимал также 5 строку рейтинга.

Среди районов Удмуртии по уровню рождаемости лидируют Завьяловский, Якшур-Бодьинский и Вавожский.

Кроме того, с января по август 2024 года в республике заключено 5 387 браков — это на 14 меньше по сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период. При этом число разводов выросло на 173 и составило 3 838 актов.

12:40, 23 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
110
0
#Удмуртия\n#ПФО\n#рейтинги\n#рождаемость