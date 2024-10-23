Удмуртия сохранила пятое место по уровню рождаемости в ПФО

Ижевск. Удмуртия. С января по август 2024 года в Удмуртии родились 7 686 детей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель уменьшился на 663 малыша. Среди регионов ПФО Удмуртия занимает пятое место по уровню рождаемости, уступая Татарстану, Башкортостану, Пермскому краю и Оренбургской области. Напомним, по показателям 2023 года Родниковый край занимал также 5 строку рейтинга.

Среди районов Удмуртии по уровню рождаемости лидируют Завьяловский, Якшур-Бодьинский и Вавожский.

Кроме того, с января по август 2024 года в республике заключено 5 387 браков — это на 14 меньше по сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период. При этом число разводов выросло на 173 и составило 3 838 актов.