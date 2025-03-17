Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-10 регионов страны по внедрению ESG-принципов. Копия исследования Национального рейтингового агентства оказалась в распоряжении «Российской газеты».

ESG-критерии объединяют в себе систему оценки по экологической, социальной и корпоративной ответственности. Аналитики пришли к выводу, что в среднем регионы достигли ESG-развития на 59%, при этом минимальное значение составило 43%, а максимальное — 81%. Самой популярной мерой в экологической теме стало снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников.

По социальному направлению эксперты заметили рост в привлечении медицинских сотрудников, 25% регионов получили высокую оценку обеспеченности населения медицинским персоналом.

В итоге в топ рейтинга по интеграции ESG-принципов попали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Самарская область, Удмуртия, ХМАО и ЯНАО.

В аутсайдерах оказались Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Костромская и Псковская области, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия и Тыва.