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Удмуртия вошла в топ-10 регионов страны по внедрению ESG-принципов

16:40, 17 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Удмуртия вошла в топ-10 регионов страны по внедрению ESG-принципов
16:40, 17 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Удмуртия\n#рейтинги
Источник фото: unsplash.com (Velodi Tsaguria)
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Впереди республики — столичный регион, Татарстан и Самарская область.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-10 регионов страны по внедрению ESG-принципов. Копия исследования Национального рейтингового агентства оказалась в распоряжении «Российской газеты».

ESG-критерии объединяют в себе систему оценки по экологической, социальной и корпоративной ответственности. Аналитики пришли к выводу, что в среднем регионы достигли ESG-развития на 59%, при этом минимальное значение составило 43%, а максимальное — 81%. Самой популярной мерой в экологической теме стало снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников. 

По социальному направлению эксперты заметили рост в привлечении медицинских сотрудников, 25% регионов получили высокую оценку обеспеченности населения медицинским персоналом.

В итоге в топ рейтинга по интеграции ESG-принципов попали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Самарская область, Удмуртия, ХМАО и ЯНАО. 

В аутсайдерах оказались Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Костромская и Псковская области, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия и Тыва.

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16:40, 17 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
4
0
#Удмуртия\n#рейтинги