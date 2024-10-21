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Удмуртия оказалась в ТОП-10 регионов России с самым низким прожиточным минимумом

12:00, 21 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Удмуртия оказалась в ТОП-10 регионов России с самым низким прожиточным минимумом
12:00, 21 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
689
0
#Удмуртия\n#рейтинги\n#прожиточный минимум
Источник фото: ИА «Сусанин»
689
0

Меньше всего денег «для счастья» в стране нужно жителям Саратова, Пензы и Белгорода.

Ижевск. Удмуртия. Исследовательское агентство «ПромРейтинг» распределило регионы России по уровню прожиточного минимума. Анализ проведён на основании данных Росстата на 10 октября 2023 года.

Напомним, прожиточный минимум — минимальная сумма средств, которой, по мнению властей, гражданину должно хватать на один месяц, не отказывая себе в самом необходимом. Для каждого региона его значение устанавливается региональными властями. 

Самый высокий прожиточный минимум, установленный на 2024 год, оказался в Чукотском автономном округе — 39 813 рублей. На втором месте его соседи: Ненецкий АО (27 890 руб.) и Камчатский край (27 549 руб.)

Меньше всего для удовлетворения основных нужд необходимо жителям Саратовской, Пензенской и Белгородской областей; в них прожиточный минимум оказался самым низким по стране — 12 813 рублей.

Прожиточный минимум в Удмуртии вошёл в десятку регионов с самыми низкими показателями, в республике он равен 13 576 руб. На таком же уровне показатели Ульяновской, Кировской, Рязанской областей и Башкортостана.

В Татарстане прожиточный минимум — 12 966 рублей.

12:00, 21 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
689
0
#Удмуртия\n#рейтинги\n#прожиточный минимум