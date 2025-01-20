Удмуртия оказалась в последней 20-ке регионов страны по уровню преступности

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика оказалась на 69 месте по уровню преступности среди 85 регионов России. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РИА «Новости», МВД страны составило рейтинг регионов по уровню преступности. Чем число в рейтинге больше по значению, тем выше в регионе уровень преступности.

Лидером рейтинга стала Чеченская Республика. Там в 2024 году было зарегистрировано всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей. На втором месте — Республика Ингушетия, 37 преступлений, на третьем месте — Республика Дагестан с показателем 43 преступления.

Самый высокий уровень преступности зафиксирован в Карелии (214 преступлений на 10 тыс. населения), Ненецком автономном округе (207 преступлений) и в Республике Алтай (203 преступления).

В Удмуртии было зарегистрировано 177 преступлений. У соседей картина за 2024 год такова: Кировская область — 172 преступления; Пермский край — 174; Башкортостан — 126; Татарстан — 140.

По данным МВД, за 2024 год в стране было зарегистрировано 1911,3 тысячи преступлений. Это на 1,8% меньше, чем за 2023 год. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 57 регионах, а в 40 регионах зафиксировано снижение тяжких и особо тяжких преступлений.