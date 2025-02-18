Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 33-е место в рейтинге регионов России по качеству жизни. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на эксклюзивный материал «РИА Новости».

Исследователи проанализировали 66 показателей, которые объединили в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Набрав 57,6 рейтинговых баллов, Родниковый край улучшил свою позицию на два места по сравнению с 2023 годом. Лидерами списка 2024 года классически стали Москва (84,1 балла), Санкт-Петербург (83,4 балла) и Московская область (81,2 балла). Также традиционно на последних местах расположись Еврейская автономная область (36,1 балла), Республика Ингушетия (34,1 балла) и Республика Тыва (30,1 балла).

Стоит отметить, что среди регионов ПФО лидером по уровню жизни стала Республика Татарстан (75,1 балла), а на последнюю строчку эксперты поместили Кировскую область (47,5 балла).

В рейтинг не вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.