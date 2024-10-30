Бурые медведи из зоопарка Ижевска пока не ушли в спячку

Ижевск. Удмуртия. Бурые медведи из зоопарка Ижевска ещё не собираются впадать в долгий зимний сон. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе учреждения.

Пока за окном стоит плюсовая температура воздуха, медведи Маша и Гоша с радостью гуляют и совсем не выглядят сонными. В пресс-службе зоопарка рассказали, что когда начнёт холодать и столбик термометра будет стабильно показывать минусовые значения, то тогда мишки должны начать задумываться о сне.

Предполагается, что медведи уйдут в спячку во второй половине ноября. Примерно 10 ноября им уже начнут готовить берлогу.

Отметим, что в 2023 году 7 ноября мишки также ещё не начинали готовиться к спячке. А 21 марта 2024 года Гоша окончательно проснулся и вышел из вольера.

Напомним, что в зоопарке Удмуртии в спячку уже впали ёжики. Больше никто из зверей пока не решился уснуть на зимние месяцы.