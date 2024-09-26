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В память о трагедии в школе №88 в Ижевске проходят памятные мероприятия

12:00, 26 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В память о трагедии в школе №88 в Ижевске проходят памятные мероприятия
12:00, 26 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
147
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа №88\n#память
Фото: пресс-служба администрации города
147
0

В этот день ученики посещают внеклассные мероприятия и экскурсии по музеям города.

Ижевск. Удмуртия. 26 сентября для учеников школы №88 Ижевска проводят в памятные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Утро Дня Памяти для школьников, учителей и родителей началось с митинга Они почтили память 18 погибших детей и взрослых минутой молчания. Также в 09:00 в Крестовоздвиженской часовне прошла панихида по погибшим. 

26 сентября для учеников школы проводят внеклассные мероприятия и экскурсии в музеи города.

Отмечается, что для того, чтобы школа работала в обычном режиме в ней сделали ремонт и оборудовали современную систему безопасности. Также для учеников создали сенсорную комнату, и с ними регулярно проводят встречи психологи.

В настоящий момент школе №88 учатся 1070 детей. В 2024 году были набраны 5 первых классов. 

Многие старшеклассники, которые стали очевидцами вооружённого нападения на школу в 2022 году, уже закончили образовательное заведение и успешно поступили в вузы и колледжи Ижевска, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов России. 

12:00, 26 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
147
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа №88\n#память