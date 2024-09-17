Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

Утечку газа прекратили в Ленинском районе Ижевска

12:55, 17 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Утечку газа прекратили в Ленинском районе Ижевска
12:55, 17 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
330
0
#Ижевск\n#утечка\n#Дмитрий Чистяков
Фото: администрация Ижевска
330
0

Движение транспорта по ул. Новоажимова восстановили.

Ижевск. Удмуртия. Утечку газа в Ленинском районе Ижевска устранили. Движение по улице Новоажимова восстановили. Об этом сообщил в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков.

«Благодарю аварийные службы за оперативную работу. Газовики приступили к устранению порыва. На время производства работ могут быть перерывы в газоснабжении объектов в микрорайоне Строитель. Прошу горожан отнестись к ситуации с пониманием», — написал градоначальник.

Напомним, получасом ранее он передал с места событий о перекрытии магистрали для всех видов транспорта. Микрорайоны Строитель и Машиностроитель временно оставались без троллейбусного сообщения.

12:55, 17 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
330
0
#Ижевск\n#утечка\n#Дмитрий Чистяков