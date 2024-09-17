Утечку газа прекратили в Ленинском районе Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Утечку газа в Ленинском районе Ижевска устранили. Движение по улице Новоажимова восстановили. Об этом сообщил в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков.

«Благодарю аварийные службы за оперативную работу. Газовики приступили к устранению порыва. На время производства работ могут быть перерывы в газоснабжении объектов в микрорайоне Строитель. Прошу горожан отнестись к ситуации с пониманием», — написал градоначальник.

Напомним, получасом ранее он передал с места событий о перекрытии магистрали для всех видов транспорта. Микрорайоны Строитель и Машиностроитель временно оставались без троллейбусного сообщения.