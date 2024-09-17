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Троллейбусы временно перестали ходить в Ленинский район Ижевска

12:25, 17 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Троллейбусы временно перестали ходить в Ленинский район Ижевска
12:25, 17 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
231
0
#Ижевск\n#троллейбусы\n#дорожное движение
Фото: @arzik2
231
0

Связано это с перекрытием улицы Новоажимова.

Ижевск. Удмуртия. Ленинский район остался без троллейбусного сообщения. Об этом сообщает ИжГЭТ.

«С 12:00 нет движения троллейбусов 9, 10, 14 маршрутов по улице Новоажимова. Приносим извинения за доставленные неудобства!» — говорится в сообщении.

Напомним, глава города Дмитрий Чистяков сообщил, что на Новоажимова произошло повреждение газопровода. Временно троллейбусы передвигаются так:

9 маршрут:

Городок Металлургов – улица Максима Горького – Троллейбусная парк №2;

Троллейбусный парк №2 – улица Максима Горького – городок Металлургов.

10 маршрут:

Улица Ворошилова – улица Молодёжная – улица Орджоникидзе – улица Карла Либкнехта – Троллейбусный парк №2;

Троллейбусный парк №2 – улица Карла Либкнехта – улица Орджоникидзе – улица Молодёжная – улица Ворошилова.

14 маршрут:

Улица Труда – улица Дзержинского – улица Удмуртская – улица Карла Либкнехта – Троллейбусный парк №2;

Троллейбусный парк №2 – улица Карла Либкнехта – улица Удмуртская – улица Дзержинского – улица Труда.

 

UPD: движение транспорта по улице Новоажимова восстановлено.

12:25, 17 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
231
0
#Ижевск\n#троллейбусы\n#дорожное движение