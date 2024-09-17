Троллейбусы временно перестали ходить в Ленинский район Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Ленинский район остался без троллейбусного сообщения. Об этом сообщает ИжГЭТ.

«С 12:00 нет движения троллейбусов 9, 10, 14 маршрутов по улице Новоажимова. Приносим извинения за доставленные неудобства!» — говорится в сообщении.

Напомним, глава города Дмитрий Чистяков сообщил, что на Новоажимова произошло повреждение газопровода. Временно троллейбусы передвигаются так:

9 маршрут:

Городок Металлургов – улица Максима Горького – Троллейбусная парк №2;

Троллейбусный парк №2 – улица Максима Горького – городок Металлургов.

10 маршрут:

Улица Ворошилова – улица Молодёжная – улица Орджоникидзе – улица Карла Либкнехта – Троллейбусный парк №2;

Троллейбусный парк №2 – улица Карла Либкнехта – улица Орджоникидзе – улица Молодёжная – улица Ворошилова.

14 маршрут:

Улица Труда – улица Дзержинского – улица Удмуртская – улица Карла Либкнехта – Троллейбусный парк №2;

Троллейбусный парк №2 – улица Карла Либкнехта – улица Удмуртская – улица Дзержинского – улица Труда.

UPD: движение транспорта по улице Новоажимова восстановлено.