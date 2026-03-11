Закрыть
Глава Ижевска Дмитрий Чистяков оказался на 12 месте в рейтинге мэров ПФО

14:15, 11 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#Дмитрий Чистяков
Источник фото: ИА "Сусанин"
Всего их в списке 28 человек.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков оказался на 12 месте в рейтинге среди руководителей столиц регионов ПФО. Медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа за февраль 2026 года составила компания «Медиалогия».

Первая тройка — главы Казани, Уфы и Ульяновска. Завершают рейтинг из 28 человек главы Пензы, Саратова и Саранска.

На показатель в рейтинге влияют: индекс цитируемости, заметность сообщения и его тональность (позитивная или негативная).

