В десяти точках Ижевска в День знаний незаконно продавали алкоголь

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 2 сентября зафиксировали 10 нарушений запрета продажи алкоголя. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв.

По данным на 21:30 2 сентября, в столице Удмуртии проверили 100 точек. Нарушения были выявлены в торговых объектах по улицам: Труда, 46; 30 лет Победы, 26; Удмуртской, 265 б; Грибоедова, 30 б; Дружбы, 15 б; Баранова, 45 а, Маркина, 4, на остановке общественного транспорта «40 лет Победы», а также в домах №1 б и №115 по улице Ворошилова.

Во всех торговых объектах участники рейдов провели профилактические беседы. Нарушителям грозит административная ответственность.