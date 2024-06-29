В Ижевске коммунальщики меняют канализационные колодцы на улице Ленина

Ижевск. Удмуртия. Работники МУП «Ижводоканал» меняют канализационные колодцы на перекрестке улиц Ленина и Коммунаров. Об этом информирует пресс-служба предприятия.

Специалисты уже проложили новые трубы из пластика. Теперь приступили к ремонту канализационных колодцев. В ночь на 28 июня они заменили колодец, находящийся под трамвайными путями в самом центре перекрестка.

«Чтобы выполнить поставленную задачу, пришлось разбирать рельсошпальную решетку. Работы проводились на глубине более шести метров. Но мы справились. Сейчас предстоит утрамбовать грунт вокруг колодца, тогда наши коллеги смогут уложить новые трамвайные пути и провести асфальтирование» – рассказал начальник цеха водоотведения МУП «Ижводоканал» Александр Мохов.

В начале июля на улице Ленина запланирован комплексный ремонт еще двух колодцев.

Напомним, в выходные проезд транспорта на данном участке ограничен.