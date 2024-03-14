Подрядчиком по отлову бездомных животных в Ижевске стал индивидуальный предприниматель

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определён подрядчик по отлову бездомных животных. Контракт с ним будет действовать до конца года. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

На участие в конкурсной процедуре заявился лишь один кандидат, он и был выбран победителем. Подрядчиком стал индивидуальный предприниматель Александр Симонов. Максимальное значение цены контракта составило 9 181 353 рубля.

Оплата будет производиться по факту выполненных работ исходя из количества отловленных животных и выполнения прочих услуг. Так, за отлов одного животного, его перевозка и передача в приют подрядчик получит 2 102 рубля. За содержание одного животного в приюте с вакцинацией и стерилизацией предпринимателю выплатят 7 360 рублей, за возврат неагрессивного животного в прежнее место обитания — 1 054 рубля, возврат потерявшегося четвероногого владельцам или поиск нового дома — 2 379 рублей. За содержание одного хвостатого в приюте подрядчику будет выплачиваться 220 рублей в сутки.

За эвтаназию неизлечимо больного животного предусмотрена плата в размере 795 рублей.

Согласно данным из муниципального контракта, отлов животных подрядчиком производится в срок, не более трёх дней с момента поступления заявки от заказчика. Заказчиком в данном случае выступает служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска.

Контракт с исполнителем действует до 31 декабря 2024 года.