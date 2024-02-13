В Ижевске не удалось найти подрядчика на отлов бездомных животных

Ижевск. Удмуртия. Аукцион по определению подрядчика на отлов бездомных животных в Ижевске был признан несостоявшимся. Это следует из размещённой информации на сайте госзакупок.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимались до 12 февраля, однако к этому времени таковых не набралось и аукцион признали несостоявшимся.

Начальная цена контракта составляла 9 761 353 рубля. В перечень услуг должно было войти отлов бездомных животных и передача их в приют, где хвостатых планировалось вакцинировать, стерилизовать и маркировать.