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В Ижевске ищут подрядчика на отлов бездомных животных

14:50, 05 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске ищут подрядчика на отлов бездомных животных
14:50, 05 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
159
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бездомные животные
Фото: Маргариты Косиор на Unsplash
159
0

Начальная цена годичного контракта превышает 9,7 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Подрядчика по отлову бездомных животных на 2024 год ищут в Ижевске. Заявки от подрядчиков принимаются до 12 февраля. Соответствующий аукцион опубликован на портале Госуслуг.

Начальная цена контракта составляет 9 761 353 рубля. В перечень услуг входит отлов бездомных животных и передача их в приют для животных, где хвостатых будут вакцинировать, стерилизовать и маркировать. Потерявшихся животных будут возвращать владельцам, а бездомным — искать новых. Неагрессивных четвероногих ждёт возврат в прежнее место обитание. В случае смертельных заболеваний животные умерщвляются.

В случае определения подрядчика, с ним заключат контракт до 31 декабря 2024 года.

14:50, 05 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
159
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бездомные животные