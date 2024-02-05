В Ижевске ищут подрядчика на отлов бездомных животных

Ижевск. Удмуртия. Подрядчика по отлову бездомных животных на 2024 год ищут в Ижевске. Заявки от подрядчиков принимаются до 12 февраля. Соответствующий аукцион опубликован на портале Госуслуг.

Начальная цена контракта составляет 9 761 353 рубля. В перечень услуг входит отлов бездомных животных и передача их в приют для животных, где хвостатых будут вакцинировать, стерилизовать и маркировать. Потерявшихся животных будут возвращать владельцам, а бездомным — искать новых. Неагрессивных четвероногих ждёт возврат в прежнее место обитание. В случае смертельных заболеваний животные умерщвляются.

В случае определения подрядчика, с ним заключат контракт до 31 декабря 2024 года.