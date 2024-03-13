В Ижевске вновь пытаются найти подрядчика на отлов и содержание бездомных животных

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске второй раз за этот год пытаются найти подрядчика на отлов и содержание бездомных животных. Начальная цена контракта, по сравнению с прошлым аукционом, снизилась на 600 тыс. рублей. Соответствующая закупка появилась на государственном портале.

Начальная цена нового аукциона составляет 9 181 353 рубля. 13 марта завершается приём от желающих взяться за это непростое дело подрядчиков.

В перечень услуг по контракту входит отлов бездомных животных и передача их в приют, где хвостатых будут вакцинировать, стерилизовать и маркировать. Неагрессивных четвероногих ждёт возврат в прежнее место обитание. В случае смертельных заболеваний животные умерщвляются.

Контракт планируется заключить на весь 2024 год.

Напомним, прошлый аукцион провалился из-за того, что на него не было подано ни одной заявки.