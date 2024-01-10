Водителей Удмуртии предупредили о бездомных животных, которые во время морозов забираются в автомобили

Ижевск. Удмуртия. Ветеринары Удмуртии напоминают водителям, что во время морозов их автомобили могут стать убежищем для бездомных кошек. Чтобы животные не пострадали, перед поездкой требуется внимательно осмотреть машину. Об этом сообщает ГУ ветеринарии по Удмуртии.

Установившиеся морозы являются серьёзным испытанием для бездомных животных. Кошки часто выбирают в качестве убежища припаркованные и прогретые автомобили. Они залазят под крылья, на колёса, те, кто помельче и половчее, могут проникнуть в моторное пространство.

Водителей призывают быть внимательнее и проверять машины перед поездкой. Это позволит сохранить жизнь и здоровье хвостатым малышам.