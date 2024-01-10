Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Тёплое место Лонгрид Школа будущего сегодня Лонгрид Из Ижевска в Новую Москву Лонгрид

Водителей Удмуртии предупредили о бездомных животных, которые во время морозов забираются в автомобили

12:55, 10 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Водителей Удмуртии предупредили о бездомных животных, которые во время морозов забираются в автомобили
12:55, 10 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
244
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бездомные животные
Фото: Эллен Волковой на Unsplash
244
0

Гражданам напомнили о проверке машин перед выездом.

Ижевск. Удмуртия. Ветеринары Удмуртии напоминают водителям, что во время морозов их автомобили могут стать убежищем для бездомных кошек. Чтобы животные не пострадали, перед поездкой требуется внимательно осмотреть машину. Об этом сообщает ГУ ветеринарии по Удмуртии.

Установившиеся морозы являются серьёзным испытанием для бездомных животных. Кошки часто выбирают в качестве убежища припаркованные и прогретые автомобили. Они залазят под крылья, на колёса, те, кто помельче и половчее, могут проникнуть в моторное пространство.

Водителей призывают быть внимательнее и проверять машины перед поездкой. Это позволит сохранить жизнь и здоровье хвостатым малышам.

12:55, 10 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
244
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бездомные животные