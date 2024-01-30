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На улице Клубной в Ижевске произошёл порыв на водопроводе

10:30, 30 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
На улице Клубной в Ижевске произошёл порыв на водопроводе
10:30, 30 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
551
0
#Ижевск\n#порыв\n#водопровод\n#Ижводоканал
Фото: Кадр из видео (vk.com/zlou18)
551
0

Утечку локализовали и начали очищать залитую территорию от наледи.

Ижевск. Удмуртия. В ижевском микрорайоне Строитель прорвавшаяся из водопровода вода начала затапливать тротуар и пешеходные лестницы рядом с домом №21 по улице Клубной. Видео-зарисовками поделились местные жители в соцсетях.

Как проинформировала в 09:40 пресс-служба «Ижводоканала», утечку локализовали.

«Аварийная бригада занимается устранением повреждения водопровода. Параллельно начинается работа по очистке наледи на залитой территории. Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

10:30, 30 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
551
0
#Ижевск\n#порыв\n#водопровод\n#Ижводоканал