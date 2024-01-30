На улице Клубной в Ижевске произошёл порыв на водопроводе

Ижевск. Удмуртия. В ижевском микрорайоне Строитель прорвавшаяся из водопровода вода начала затапливать тротуар и пешеходные лестницы рядом с домом №21 по улице Клубной. Видео-зарисовками поделились местные жители в соцсетях.

Как проинформировала в 09:40 пресс-служба «Ижводоканала», утечку локализовали.

«Аварийная бригада занимается устранением повреждения водопровода. Параллельно начинается работа по очистке наледи на залитой территории. Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.