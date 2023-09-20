В Ижевске приведут в порядок отремонтированную в 2022 году дорогу по улице Гагарина

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске устранят дорожные дефекты на проезжей части по улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Эту дорогу отремонтировали в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Позднее прокуратура Ленинского района выявила многочисленные дефекты проезжей части.

Для устранения нарушений прокурор вынес представление в адрес руководителя службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска. Так как никакие действия не последовали, он обратился в суд. В результате судья обязал муниципалитет привести дорогу в соответствие с требованиями законодательства.

Прокуратура контролирует дальнейшее исполнение решения суда.