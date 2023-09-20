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В Ижевске приведут в порядок отремонтированную в 2022 году дорогу по улице Гагарина

14:55, 20 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске приведут в порядок отремонтированную в 2022 году дорогу по улице Гагарина
14:55, 20 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
277
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#Прокуратура\n#суд\n#БКД
Фото: elements.envato.com (photovs)
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На ней зафиксировано множество дефектов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске устранят дорожные дефекты на проезжей части по улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. 

Эту дорогу отремонтировали в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Позднее прокуратура Ленинского района выявила многочисленные дефекты проезжей части. 

Для устранения нарушений прокурор вынес представление в адрес руководителя службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска. Так как никакие действия не последовали, он обратился в суд. В результате судья обязал муниципалитет привести дорогу в соответствие с требованиями законодательства.

Прокуратура контролирует дальнейшее исполнение решения суда. 

14:55, 20 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
277
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#Прокуратура\n#суд\n#БКД