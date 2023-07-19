Земляные работы начались в Березовском лесу Воткинска в рамках благоустройства пространства «Ритм леса»

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске идут работы по благоустройству Березовского леса. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации проекта «Ритм леса» строители приступили к земляным работам. Вскоре на центральной поляне рабочие зальют бетонную площадку, на которой в дальнейшем расположатся ярмарочные павильоны, места отдыха и зона для катания на роликах.

Архитекторы и менеджеры Центра территориального развития вместе с представителями администрации Воткинска и лыжной базы уже наметили пандус на спортивной трассе, который будет разводить потоки лыжников и пешеходов. Также специалисты скорректировали направления дорожек, чтобы сохранить деревья и вписать маршруты в уже существующие тропинки. Дизайнеры начали разрабатывать навигацию по лесу.

В 2023 году планируется закончить обустройство событийной поляны, пандуса, лыжероллерной трассы, а также установить малые архитектурные формы.

Напомним, что проект благоустройства общественного пространства «Ритм леса» выиграл грант на реализацию в конкурсе «Малые города и исторические поселения» в 2022 году.