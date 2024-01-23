В парке Космонавтов в Ижевске появился ледовый каток «Космос»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске оборудовали еще один ледовый каток. Он появился в парке Космонавтов на Воткинском шоссе.

Каток «Космос» расположился в самом центре парка рядом с дендропарком «Русский огород».

Общественное пространство огородили деревянными бортиками, установили дополнительные фонари и развесили гирлянды для уютной атмосферы. Переодеть коньки можно в специальной раздевалке, а отдохнуть от катания посетителям предлагают на деревянных лавочках.

По будням каток «Космос» принимает посетителей с 12:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00.

Отмечается, что вход на каток со своими коньками платный. Также горожане здесь же могут взять коньки напрокат.