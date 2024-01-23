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В парке Космонавтов в Ижевске появился ледовый каток «Космос»

13:45, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В парке Космонавтов в Ижевске появился ледовый каток «Космос»
13:45, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
178
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественные пространства\n#парк Космонавтов\n#развлечения
Фото: ИА «Сусанин»
178
0

Горожане могут сделать красивые фотографии в новом пространстве.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске оборудовали еще один ледовый каток. Он появился в парке Космонавтов на Воткинском шоссе. 

Каток «Космос» расположился в самом центре парка рядом с дендропарком «Русский огород». 

Общественное пространство огородили деревянными бортиками, установили дополнительные фонари и развесили гирлянды для уютной атмосферы. Переодеть коньки можно в специальной раздевалке, а отдохнуть от катания посетителям предлагают на деревянных лавочках.

По будням каток «Космос» принимает посетителей с 12:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00. 

Отмечается, что вход на каток со своими коньками платный. Также горожане здесь же могут взять коньки напрокат. 

13:45, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
178
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественные пространства\n#парк Космонавтов\n#развлечения